«Вызывает беспокойство…» Банк России опасается роста цен

Рост инфляции в России вызывает все большее беспокойство. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. По ее мнению, ускорение инфляции имеет более устойчивую природу, чем представлялось на первый взгляд.

«В мае годовые темпы прироста цен достигли 6%, что значительно выше целевого уровня. Текущее инфляционное давление повысилось», – отметила глава ЦБ.

По ее словам, списывать рост инфляции только на внешние факторы является ошибкой. «С марта по май месячный рост цен с поправкой на сезонность достиг максимума с января 2016 года. Похожие тенденции видны и по другим показателям ценовой динамики, которые мы рассматриваем. Списывать этот повышенный рост цен на влияние временных факторов со стороны предложения, в частности, динамику мировых цен, представляется ошибочным», – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что такая аргументация была основной в четвертом квартале прошлого года. «Действительно, тогда сохранялись сомнения в устойчивости восстановления спроса в условиях продолжавшейся пандемии. Но уже тогда мы высказывали опасения, что вызванные этими внешними шоками риски инфляционных ожиданий может превратить разовый инфляционный фактор в устойчивый. Сейчас мы видим, что в последние месяцы проинфляционное влияние спроса стало преобладающим», – пояснила она.

«Все эти факторы в совокупности, включая стимулирующую денежно-кредитную и бюджетную политику в крупных экономиках, усиливают риск того, что ускорение инфляции не только у нас, но и в большинстве других стран имеет более устойчивую природу, чем представлялось на первый взгляд», – заявила она.

Глава Центробанка также отметила, что исключать непредвиденных ситуаций не следует. «По итогам года инфляция будет выше, чем мы прогнозировали в апреле, но ниже, чем ее текущий уровень. Из-за высокой базы первой половины этого года возвращение годовой инфляции к цели (4%) произойдет лишь во второй половине следующего года», – подытожила Набиуллина.

Как отметила глава ЦБ, в этой ситуации ключевая ставка в июле снова будет повышена. «Наша жизнь богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, которые потребуют взятия паузы, мы это исключать не можем. Но с большой вероятностью, да, это будет повышение», – заключила она.

Ранее стало известно, что Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пункта – до 5,5% годовых. Это третье в текущем году повышение ставки: 23 апреля ее подняли также на 50 б. п., а 19 марта – на 25 б. п. В итоге ключевая ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года.

Москва, Мария Соколова

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