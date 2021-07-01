Суд признал незаконной работу сервиса по поиску личных данных «Глаз Бога»

Таганский районный суд Москвы признал работу телеграм-канала «Глаз бога» нарушающей права граждан. Деятельность ресурса объявлена незаконной, сообщили в пресс-службе суда.

«Решением суда деятельность интернет-ресурса https://t.me/еogdatabotbot/ признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», – рассказали в суде.

В суде решили, что телеграм-канал и все, кто его цитировал, обрабатывали ее с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. На основании решения суда Роскомнадзор может внести «Глаз бога» в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Напомним, иск был подан Роскомнадзором против сервиса для поиска данных о гражданах 30 июня. Ведомство указало, что ресурс позволяет любому пользователю получить информацию практически о ком угодно, нарушая неприкосновенность частной жизни.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.07.21

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