В России хотят заблокировать сервис поиска личных данных «Глаз Бога»

Роскомнадзор подал в суд на основателя сервиса для поиска данных о гражданах «Глаз Бога». Регулятор считает, что в этом случае нарушается право россиян на неприкосновенность частной жизни.

Обращение зарегистрировано в Таганском районном суде Москвы. Рассмотрение назначено на 1 июля. Ведомство требует признать деятельность «Глаза Бога» незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, пишет «Коммерсант».

Telegram-бот «Глаз Бога» действительно позволяет пользователю мессенджера по запросу получить информацию практически о любом человеке. Однако представители сервиса настаивают, что он работает в рамках законодательства. Иск они считают необоснованным, так как Роскомнадзор не отвечает на письма и не хочет сотрудничать.

По словам экспертов, за незаконную обработку персональных данных сервису грозит штраф в размере от 60 тысяч до 100 тысяч рублей. Максимальное наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни составляет пять лет лишения свободы.

Более того, в случае соответствующего решения суда бот может быть заблокирован операторами связи, и если этого не сделает Telegram, то повторная блокировка может грозить самому мессенджеру.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.21

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