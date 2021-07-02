Лидер рок-группы «Воскресение» госпитализирован с Covid-19

Лидер рок-группы «Воскресение» Алексей Романов госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его сведениям, 68-летний музыкант заболел еще 21 июня – у него появились кашель и отдышка. ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Романова госпитализировали после того, как сатурация упала до 92%, а самочувствие ухудшилось.

Врачи выявили у музыканта двухстороннюю пневмонию. Сейчас Романов находится в одной из столичных больниц. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось, что основатель группы «Звуки Му», поэт и актер Петр Мамонов попал в больницу с коронавирусом. Музыкант находится в крайне тяжелом сосоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.07.21

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