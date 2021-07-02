Состояние крайне тяжелое: Петра Мамонова подключили к ИВЛ

Основателя группы «Звуки Му», актера Петра Мамонова, госпитализированного с Covid-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Об этом сообщается на официальном странице артиста в Facebook. Информацию подтвердила жена лидера «Звуков Му» Ольга Мамонова.

По ее словам, рок-музыкант был подключен к ИВЛ вечером 1 июля. По состоянию на 9 утра сегодняшнего дня, его самочувствие крайне тяжелое, рассказала ТАСС супруга знаменитого артиста.

Накануне стало известно, что 70-летний Петр Мамонов заболел коронавирусом и проходит лечение в больнице в Коммунарке. Жена музыканта сообщила, что супруг помещен в реанимацию 27 июня. У Мамонова поражено 87% легких, сообщал РБК со ссылкой на его жену.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.07.21

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