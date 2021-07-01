Знаменитый актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Об этом сообщила «Интерфаксу» его жена Ольга Мамонова. По ее словам, артист находится в реанимации.
«Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – сказала Мамонова.
Петр Мамонов – русский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му».
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 01.07.21
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