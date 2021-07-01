Знаменитый актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Об этом сообщила «Интерфаксу» его жена Ольга Мамонова. По ее словам, артист находится в реанимации.

«Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – сказала Мамонова.

Петр Мамонов – русский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му».

Москва, Светлана Антонова

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