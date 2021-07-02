Правительство РФ одобрило компенсацию многодетным семьям по ипотеке на строительство жилья

Премьер РФ Михаил Мишустин расширил основания для получения компенсации для погашения льготной ипотеки для многодетных семей. Глава правительства подписал постановление, которое дает право на выплату россиянам, которые решили не покупать, а строить жилье.

Речь идет о сумме до 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки для семей с тремя детьми, младший из которых родился после 1 января 2019 года.

«Возможности использования выплаты расширяются. Получить компенсацию можно на кредиты под строительство жилья или покупку недостроенного дома», – сообщили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, компенсацию теперь можно получить за кредит на покупку квартиры на паях, а также при выкупе доли, если в итоге весь дом или квартира окажутся в собственности семьи. Новые правила касаются и кредитов, в сумму которых включены ремонт или страхование имущества.

«Решение коснется даже тех граждан, которые взяли ипотеку до введения новых норм», – уточнили в правительстве.

Как сообщал «Новый День», кабмин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года и уточнил условия. Ставка для покупки жилья в новостройка увеличилась до 7% годовых, а максимальная сумма кредита для всех регионов ограничена 3 млн рублей при первоначальном взносе не менее 15%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.07.21

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