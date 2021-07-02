Лидер «Воскресения» опроверг информацию о своей госпитализации

Лидер рок-группы «Воскресение» Алексей Романов здоров и занят работой. Об этом сам 68-летний музыкант и менеджер коллектива сообщили прессе на фоне сообщений о госпитализации Романова.

«Жив, здоров, чего и всем желаю, работаю на студии», – цитирует музыканта РБК.

Менеджер группы подтвердил, что члены коллектива плотно заняты работой в преддверие тура по Сибири.

«В самом деле все нормально. Он не заболел. Группа «Воскресение» собирается в тур по Сибири, как только будут отменены ограничения», – пояснил Дмитрий Верховский.

Ранее появились сообщения, что Алексей Романов доставлен в больницу с диагностированным коронавирусом. Якобы музыкант с 21 июня жаловался на кашель и отдышку, и тест на Covid-19 дал положительный результат.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.07.21

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