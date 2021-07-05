Риэлторы призвали упростить продажу купленного за маткапитал жилья

Риелторы предложили упростить продажу квартир, купленных россиянами в ипотеку за материнский капитал. В письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина предлагается не выделять доли для детей при продаже, если семья покупает новую квартиру.

Сейчас взявшие ипотеку под маткапитал россияне обязаны перед продажей выделить доли собственности для детей. Перед этим нужно полностью погасить долг перед банком. Только после этого семья может улучшить жилищные условия.

«Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру без необходимости выделять их в той, которая продается», – цитируют директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова «Известия».

В письме также предложено фиксировать в Росреестре факт использования маткапитала или субсидии на погашение кредита в сделках с недвижимостью.

По мнению экспертов, новые правила позволят улучшить жилищные условия тем, кто не может купить новую квартиру без продажи старой. Но специалисты отметили, что приоритет должен оставаться за защищенностью прав семей с детьми, а не за упрощением сделки для банка.

Как сообщал «Новый День», вице-премьер Татьяна Голикова предложила разрешить тратить маткапитал на решение жилищных проблем сразу после рождения ребенка или использовать деньги на оплату детского садика.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.07.21

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