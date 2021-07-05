Стали известны место и время прощания с Владимиром Меньшовым

Коллеги и почитатели таланта актера и режиссера Владимира Меньшова смогут попрощаться с ним 8 июля. Церемония состоится в большом зале Центрального дома кинематографистов.

«Не стало нашего друга и коллеги. Приносим соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича. Прощание состоится 8 июля, в четверг, в 11:00 в большом зале Центрального дома кинематографистов (ул. Васильевская, 13)», – говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ.

Похороны кинорежиссера пройдут на Новодевичьем кладбище, добавили в союзе.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Владимира Меньшова, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства в ближайшее время отправит телеграмму с соболезнованиями семье.

Напомним, Владимир Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года. По сообщению семьи, режиссер скончался от последствий коронавируса, которым заразился в конце июня.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.07.21

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