Средняя пенсия в 2024 году превысит 20 тысяч рублей

Средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров увеличится до 20338 рублей. Планируется индексировать пенсии с 1 января каждого года, следует из характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В январе 2022 года пенсии предложено проиндексировать на 5,9%, в 2023 году – на 5,6%, в 2024 году – на 5,5%. В итоге страховая пенсия по старости в 2022 году в среднем составит 18 447 рублей. В 2023-м она должна увеличиться до 19 399 рублей, а в 2024-м – до 20 388 рублей.

По расчетам ПФР, число пенсионеров в ближайшие три года будет уменьшаться. Планируется, что в 2022 году страховые пенсии будут начислены 39,57 млн россиян. В 2023 году этот показатель запланирован уже на уровне 38,93 млн человек, а в 2024 – 38,86 млн человек.

Напомним, средняя пенсия по старости в России составляла 16790 рублей на начало 2021 года. Эксперт напомнил, что ее размер зависит от количества пенсионных коэффициентов, которые начисляют россиянам за каждый год работы. Работающие пенсионеры могут увеличить свою пенсию, если отложат свой выход на заслуженный отдых.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.07.21

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