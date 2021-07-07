Сбербанк: каждый десятый звонок в России исходит от мошенника

Мошенники совершают каждый десятый звонок абоненту в России, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он назвал национальным бедствием телефонное мошенничество в стране.

«Россия лидирует по телефонному мошенничеству, по направлению преступлений, которые называются преступления с использованием методов социальной инженерии… Ситуация настолько сложная, что имеет все признаки национального бедствия», – цитирует Кузнецова РИА «Новости».

По данным Сбербанка, злоумышленники делают около 100 тыс. звонков в день, то есть от них исходит каждый десятый звонок. А за последние полтора года число атак телефонных мошенников выросло в 2 раза. На них работают целые колл-центры по 30-40 человек.

Во время прямой линии свою стратегию борьбы с телефонными мошенниками предложил президент РФ Владимир Путин. Он призвал Центробанк и другие финансовые организации обращаться в полицию, если заметили подозрительные операции по счету гражданина. А сотрудников правоохранительных органов попросил активнее сотрудничать с банками.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.07.21

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