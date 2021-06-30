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Среда, 30 июня 2021, 15:08 мск

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Путин нашел решение проблемы телефонных мошенников

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о том, как можно решить проблему телефонных мошенников. По его словам, одну из ведущих ролей должен сыграть Центробанк.

Проблема многогранна и заключается в том, что ЦБ РФ и финансовые учреждения должны обеспечить банковскую тайну, отметил глава государства. Это мешает правоохранителям пресекать действия злоумышленников.

«На мой взгляд, решение есть. ЦБ имеет право в случае, если он видит какие-то сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительные органы. Но если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД, других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в Центральный банк», – отметил Путин.

Регулятор должен провести проверку по запросу и предоставить результаты правоохранительным органам. «И наладить этот процесс с помощью современных средств связи достаточно легко и быстро», – заключил президент.

Москва, Зоя Осколкова

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