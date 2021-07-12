Большинство россиян мечтают о пляжном отдыхе, но поедут на дачу

Большинство россиян назвали пляжные курорты идеальным вариантом отпуска. Однако отдыхать почти половина жителей России будут на даче или дома. Таковы результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir.

По мнению 33,6% участников исследования, лучше всего отдыхать на пляжах в России, передает РИА «Новости». Но далеко не все могут себе это позволить, нынешним летом на российские курорты планируют поехать 29,8% респондентов.

«Более четверти опрошенных (26,6%) назвали идеальным отпуск на курортах за рубежом, но посетить их надеются лишь 4,7%», – сообщается в исследовании.

13,6% предпочитают провести отдых, узнавая что-то новое во время экскурсий в России. 11,5% респондентов займутся этим в скором времени. Зарубежный экскурсионный туризм привлекает 6,7% участников опроса, но только 0,6% рассчитывают отправиться в такую поездку.

Лишь каждый седьмой (14%) россиянин считает идеальным отпуском отдых на даче и дома, при этом отдыхать подобным образом планирует значительно больше людей – 40,4%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.07.21

Похолодание на Урале задержится на неделю. / Власти Японии отпустили траулер «Амур» в порт приписки. / В ЯНАО представитель КМНС сбил квадрокоптер тревел-блогера. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»