Треть россиян проведут летний отпуск дома

Провести летний отпуск дома собирается практически каждый третий россиянин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, поведенного сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних жителей России из всех округов страны. 29% респондентов заявили, что летом 2021-го отпуск лучше всего проводить дома. Каждый седьмой (14%) выступил за отдых на даче. 12% опрошенных считают, что этим летом можно отлично отдохнуть на море, а 7% убеждены, что лучше всего было бы отправиться в страны дальнего зарубежья.

«В том, что в условиях пандемии опасного заболевания отпуск лучше проводить только в России, уверены 6% опрошенных. По мнению 5%, отличным вариантом был бы отдых на природе – на озере или около речки. По 3% россиян считают лучшими идеями для отпуска этим летом отдых в Турции, в Краснодарском крае и в Крыму», – сообщают авторы исследования.

3% участников опроса решили, что отпуск этим летом лучше вовсе не брать. Лишь один из сотни высказался за отдых в горах, в Алтайском крае, в путешествии в другой город и вообще как можно дальше от людей.

Среди тех, кто уже спланировал своей отпуск в ближайшие три месяца, 31% останутся дома. Каждый восьмой отправится на море. По 8% решили поехать в другой город и на дачу. Отдыхать на курортах Краснодарского края собираются 7% опрошенных, в Крыму – 5%, в Турции – 4%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.07.21

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