Более 10% россиян остались без работы из-за прививки от Covid-19

Уже 11% ищущих работу россиян получили отказ из-за того, что не прошли вакцинацию. 73% пока не ощутили влияния прививочной кампании на трудоустройство, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий работников введена почти в трети регионов России, включая столичный. Так, в Москве 15% опрошенных столкнулись с отказами из-за несделанной прививки. В Петербурге по этой причине отказали 9% респондентам, в других регионах страны – 10%.

16% респондентов затруднились ответить, повлиял ли сертификат о прививке на их трудоустройство.

Чаще всего вакцинация становилась причиной отказа для работников с зарплатами до 50 тыс. рублей и для 10% респондентов с более высоким доходом.

Порос проведен среди 1600 россиян старше 18 лет из 394 городов во всех субъектах России.

Как сообщал «Новый День», каждый десятый россиянин готов уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации от коронавируса. Среди работающего населения 32% опрошенных не планируют прививаться.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.07.21

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