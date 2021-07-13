Общественная палата предложила продлить отпуск некурящим россиянам

Некурящие работники в России могут получить дополнительные дни отпуска. С таким предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, обратившись к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс РФ права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», цитирует обращение RT.

По мнению Хамзаева, поощрение некурящих сотрудников должно простимулировать курильщиков отказаться от вредной привычки. Ведь россияне тратят на курение в среднем 60 минут рабочего времени в день, то есть 20 рабочих дней в год, говорится в обращении.

Хамзаев напомнил, что связанные с пристрастием курильщиков издержки ложатся на работодателя и государство.

Напомним, Минздрав РФ подсчитал курильщиков старше 15 лет и заявил, что в 2020 году распространенность курения среди взрослых россиян уменьшилась до 21,5%. В 2009 году показатель составлял 34%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.07.21

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