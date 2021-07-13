ВЦИОМ: большинство россиян чувствуют себя счастливыми

Подавляющее большинство (83%) опрошенных россиян признались, что счастливы. Только 2% затруднились ответить, чувствуют ли себя счастливыми, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Небольшая часть респондентов ответила на вопрос отрицательно: скорее нет – 10%, определенно нет – 5%.

Аналитики рассчитали индекс счастья как разницу между положительными и отрицательными ответами. В 2021 году он составил 68%, как и в 2016 году. А вот за год до пандемии, в 2019-м, индекс составлял 75%.

Опрос проводился 28 января и 3 июля среди 1600 старше 18 лет в 80 регионах страны. Предельная погрешность – 2,5%.

Напомним, сервиса «Работа.ру» подсчитал счастливых россиян: 15% опрошенных оценили уровень своего счастья на твердую пятерку. Четверть из них проживает в Москве, еще 14% счастливчиков – из Санкт-Петербурга, а каждый десятый – из Новосибирска.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.07.21

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