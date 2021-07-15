Мошенники изменили схему звонков «из банка»

Телефонные мошенники добавили в схему обмана граждан еще одного сообщника. Теперь назвавшийся сотрудником банка мошенник предлагает проверить информацию у «страхового агента», пишут «Известия».

Чаще всего у россиян нет под рукой кредитного договора в момент звонка от злоумышленников, чтобы проверить информацию. Этим пользуется мнимый сотрудник банка, когда называет гражданину номер телефона и имя его «личного страхового агента».

Попавшийся на уловку человек сам перезванивает соучастнику мошенничества. И тот подтверждает, что деньги в опасности, а номер якобы безопасного счета верен, и туда можно переводить средства со счета гражданина.

Подробно усовершенствованную схему описали в компании DLBI, но о ней знают также в компании «Инфосистемы Джет», ВТБ и Центробанке.

Напомним, Сбербанк подсчитал, что каждый десятый звонок абоненту в России приходится на мошенников. В банке ситуацию назвали национальным бедствием.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.07.21

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