Стали известны место и время прощания с Петром Мамоновым

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится 17 июля в Донском монастыре в Москве, рассказала его вдова. Церемония начнется в 9:30. После этого тело артиста увезут из столицы.

«Потом мы забираем гроб, и уже хоронить в город Верея, где мы жили последние 25 лет, на кладбище Верееском», – сказала вдова музыканта РБК.

Как сообщал «Новый День», 70-летний артист умер 15 июля в «Коммунарке», куда его доставили 27 июня в тяжелом состоянии. Поклонникам и коллегам Петр Мамонов запомнится как основатель группы «Звуки Му» и по работе в фильме «Остров».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.07.21

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