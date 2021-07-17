Эксперт рассказал, кому из пенсионеров положены новые выплаты

Российские пенсионеры будут получать доплату к пенсии, если она окажется ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Новые правила начнут действовать с 2022 года в беззаявительном порядке, сказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера», – пояснила она в беседе с агентством «Прайм».

Получить доплату смогут только неработающие пенсионеры.

Будущим пенсионерам в 2022 году тоже не придется посещать ПФР, чтобы им назначили пенсии. Подать заявление можно будет через портал госуслуг, а документы ПФР сам получит из общей базы или запросит в архиве.

Россияне, получающие надбавку за проживание в сельской местности не менее 30 лет, теперь не будут подтверждать свое проживание в селе. 25% к пенсии по старости или инвалидности они будут получать, если проживали в сельской местности на момент назначения пенсии. Если они переедут в город, надбавку не отменят.

Изменения коснуться и назначения пенсий. ПФР автоматически назначит ее инвалидам по достижению пенсионного возраста, если им положена социальная или трудовая пенсии по старости. Безработным пенсию также назначат автоматически за два года до официального пенсионного возраста, как только Центр занятости населения направит документ о досрочном выходе на пенсию.

Как сообщал «Новый День», к 2024 году средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров вырастет до 20 338 рублей. ПФР планирует индексировать пенсии с 1 января каждого года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.07.21

Мошенники заставляют не только брать кредиты, но продавать квартиры. / Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 400 случаев в сутки. / В Челябинской области за сутки выявлен 291 случай коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»