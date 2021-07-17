Чечня возглавила список регионов с падением продолжительности жизни

Росстат зафиксировал в 2020 году снижение ожидаемой продолжительности жизни во всех регионах России, кроме Севастополя. Заметнее всего этот показатель уменьшился в Чечне, Ненецком АО и Липецкой области, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства.

Специалисты называют ожидаемой продолжительностью жизни количество лет, которые в среднем мог прожить человек, рожденный в указанный год. При условии, что всю его жизнь уровень смертности сохранялся бы на заданном уровне.

В Чеченской Республике этот показатель упал на 3,8 года, то есть 5%. В Ненецком АО – на 2,8 года (3,8%), Липецкой области – на 2,8 года (3,7%). Средняя ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020 году уменьшилась 1,8 года и составила 71,54 года. Специалисты отметили, что снижение случилось впервые с 2003 года, а показатель вернулся на уровень 2015-2016 годов.

Как сообщал «Новый День», в некоторых регионах России в 2020 году естественная убыль населения стала исчисляться не сотнями, а десятками тысяч человек. В целом по стране показатель вырос до 702 тыс. человек, то есть в 2,2 раза по сравнению с 2019-м (317,2 тыс.). В Петербурге убыль населения с 308 человек в 2019-м выросла до 17,9 тыс. человек в 2020 году, в Татарстане – со 180 до 12,9 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.07.21

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