Общественник предложил судить за призывы отказаться от прививки

Первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил дополнить Уголовный кодекс наказанием для активных антипрививочников. По его мнению, под суд должны пойти те, кто призывает отказаться от вакцинации от коронавируса.

Общественник отправил письмо министру юстиции Константину Чуйченко. Петров отметил, что некоторые медики намеренно вводят граждан в заблуждение. А особо предприимчивые россияне даже создали черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации и справок о медотводе.

«Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», – цитирует письмо RT.

Владимир Петров уверен, что после введения санкций за подобные действия россияне станут более ответственно относиться к прививочной кампании.

Как сообщал «Новый День», Роструд разрешил отстранять даже от удаленки сотрудников, которые не хотят ставить прививку от коронавируса. Эти работники смогут вернуться на работу после вакцинации либо по окончании пандемии.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.07.21

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