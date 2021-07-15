Роструд разрешил отстранять от работы антипрививочников на удаленке

В Роструде разъяснили правила отстранения сотрудников, которые не хотят ставить прививку от коронавируса. Вернуться на работу непривитые смогут после вакцинации либо по окончании пандемии. В ведомстве уточнили, что перевод антипрививочника на удаленку не решит проблемы.

Работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются привиться от Covid-19 и не подтверждают документами медицинские противопоказания. Об этом сказано в письме Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», с которым ознакомились «Известия».

Мера предусмотрена в Трудовом кодексе России. В ст. 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты, например, нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Отказ от профилактических прививок может стать причиной негативного ответа при приеме на работу или для отстранения от нее, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, сказано в документе.

Так как вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, значит, она становится обязательной, если власти региона приняли соответствующее постановление. В этом случае работодатель вправе отстранить сотрудников без сохранения заработной платы, в том числе и о тех, которые работают удаленно и не имеют противопоказаний к прививке.

Если работник против вакцинации, то компания должна запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении. Причем сотрудник сможет вернуться лишь после того, как устранит причину отстранения либо уже по окончании пандемии: «работодатель вправе отстранить работника, выразившего отказ от проведения вакцинации, на период эпиднеблагополучия».

Бизнес будет вынужден отстранять сотрудников, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. С одной стороны, на предпринимателей возложили требования по вакцинации и соблюдению всех дополнительных требований по обеспечению санитарно-эпидемиалогического благополучия, с другой стороны, компании годами формировали свои трудовые коллективы – в сотрудников вкладывается много сил и времени. Бизнес подстраивается под новые требования, иначе ему не выжить – предприниматели ведут активную работу по пропаганде вакцинации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.07.21

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