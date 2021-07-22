Суд в Москве назначил новые миллионные штрафы Telegram и Facebook

Таганский районный суд Москвы вновь оштрафовал мессенджер Telegram и соцсеть Facebook за неудаление запрещенного контента.

Суд рассмотрел три административных протокола по Telegram и признал ответчика виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ по каждому из них. Компания получила штрафы в размере четырех, пяти и двух миллионов рублей соответственно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Таким образом, Telegram оштрафован на общую сумму в 11 млн рублей.

Кроме того, Таганский суд сегодня вынес штраф соцсети Facebook на 6 млн рублей по двум протоколам за отказ удалить запрещенный контент.

Напомним, 10 июня московский суд уже штрафовал Telegram и Facebook на 10 млн и 17 млн рублей соответственно за отказ удалить запрещенный контент и призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях

В середине мая Telegram получил штраф по тем же статьям на общую сумму в 5 млн рублей. В конце мая суд также оштрафовал Facebook по 8 протоколам на 26 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.07.21

Штраф за разговор по телефону за рулем хотят повысить до 10 тысяч рублей. / Фигурант дела о коррупции в ставропольском УГИБДД впал в кому. / «Прививаться или отчисляться» – старосты УрГЭУ получили письма с распоряжением об обязательной вакцинации. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»