Совфед предложил бесплатно обеспечить лекарствами большее число сердечников

Комитет Совфеда по социальной политике предложил расширить список сердечников, получающих бесплатные лекарства. Сенаторы призвали включить в список заболеваний для льготного обеспечения ишемическую болезнь сердца, фибрилляцию предсердий, хроническую сердечную недостаточность.

В письме в адрес Минздрава РФ сенаторы предложили расширить список заболеваний, при которых россияне получают бесплатные лекарства. И продлить обеспечение льготников с двух до трех лет, пишет «Парламентская газета».

По данным комитета, в 2020 году причиной 47% смертей стали болезни сердца, а каждый седьмой умерший был трудоспособного возраста. В четверти регионов смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выше среднего показателя по стране.

С 2020 года субъекты получают субсидии на бесплатные лекарства для россиян, выписавшихся их больницы после инсультов, инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования или ангиопластики коронарных артерий. Острых случаев становится меньше, но число хронических больных растет.

Как сообщал «Новый День», кардиологи назвали позитивные эмоции фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Они хорошо сказываются на работе сердечной мышцы в отличие от стресса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.07.21

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