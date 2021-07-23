Михаил Боярский выписался из больницы после Covid-19

Актер и певец Михаил Боярский выздоровел после коронавируса и уже находится дома, рассказал его сын Сергей Боярский. Артист перенес болезнь в легкой форме, потому что был привит.

Сергей Боярский подтвердил, что некоторое время его 71-летний отец провел в больнице. Но у него не было высокой температуры и поражения легких, и сейчас артист дома.

«Папа находится дома. Он, действительно, некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Папа был привит и несмотря на свой возраст и букет накопленных заболеваний перенес коронавирус в легкой форме», – рассказал сын артиста на своей странице в Instagram.

Сергей отметил, что Михаил Сергеевич был привит в январе и как раз собирался вакцинироваться повторно, но не успел. Вирус он подхватил от коллеги в театре, который не был привит и пришел на репетицию с недомоганием.

Напомним, 14 июля СМИ сообщили, что Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. Позже появилось сообщение самого артиста, которые отрицал, что он в больнице.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.07.21

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