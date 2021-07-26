Госдума предложила запретить продажу животных в зоомагазинах

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды призвал установить требования для мест торговли животными. Если законопроект примут, продажу питомцев в зоомагазинах и на птичьих рынках могут запретить.

Депутаты озаботились тем, что в зоомагазинах животные содержатся в стесненных условиях и не имеют места для выгула. Также они не получают ветеринарную помощь и полноценное питание.

«Внес в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета – установление требований к местам продажи животных», – пояснил глава думского комитета Владимир Бурматов ТАСС.

Как сообщал «Новый День», сенаторы предложили законопроект с ограничением числа питомцев в квартире, длины поводка для выгула животных и запретом для пьяных россиян выгуливать собак.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.07.21

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