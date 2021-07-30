Минздрав допустил увеличение выплаты из-за осложнений после прививки

Власти могут увеличить размер пособия, назначаемого россиянам в случае осложнений после прививки. Глава Минздрава Михаил Мурашко одобрил работу над размером выплаты.

Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил министерству страховать россиян от негативны последствий вакцинации от коронавируса. Страховая премия в один миллион рублей должна была убедить сомневающихся в безопасности прививки.

В ответ министр здравоохранения одобрил пересмотр единовременной выплаты для граждан, ставших инвалидами следствие осложнений после вакцинации. Пособие было установлено в 2000 году в размере 10 тыс. рублей.

«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», – цитирует ответ Мурашко РБК.

Министр напомнил, что родственники пострадавшего получат от государства 30 тыс. рублей, если привитый умрет. То есть вопрос урегулирован без введения дополнительного страхования.

Как сообщал «Новый День», темпы вакцинации от коронавируса в России выросли почти в два раза, запланированный властями уровень коллективного иммунитета в 80% становится все ближе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.07.21

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