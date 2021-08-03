Кудрин назвал способ вдвое снизить бедность

Система адресных выплат поможет вдвое сократить бедность в России, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Если отсеять всех имущественно обеспеченных получателей, нагрузка на бюджет станет посильной.

Кудрин назвал выплаты семьям с детьми от трех до семи лет прообразом новой системы поддержки. По тому же принципу будут начисляться выплаты и для других категорий россиян.

«Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное – что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», – сказал глава Счетной палаты в интервью РБК.

Правительство прорабатывает и новые меры борьбы с бедностью. Некоторые из принятых решений носят временный характер, а другие приняты с долгим прицелом.

«Мы за постоянные меры по борьбе с бедностью. В 2020 и 2021 годах был введен ряд мер: часть из них – постоянные, часть – временные. У правительства есть своя модель, и она вполне разумная», – отметил Кудрин.

Напомним, в 2020 году 13,3 млн человек (9,1% населения) в России получали доход не более 10 тыс. рублей при прожиточном минимуме в 11301 рубль.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.08.21

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