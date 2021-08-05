Facebook возглавил рейтинг деструктивных соцсетей

Аналитики назвали самые деструктивные соцсети, которыми пользуются россияне. Рейтинг возглавил Facebook, а в тройку антилидеров вошли YouTube и Twitter, передает ТАСС.

Ниже в рейтинге расположились Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники».

Контент и работу соцсетей анализировала инициативная группа. В нее вошли члены Общественной палаты, Лиги безопасного интернета и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Соцсети проверяли на противоправный контент, который не удалили администраторы, скорость реакции на жалобы пользователей и готовность сотрудничать с Роскомнадзором. Также учитывалось наличие представительства в РФ и политизированность, например, число заблокированных аккаунтов из-за политической цензуры, а не нарушений закона.

Так, Facebook не удалил 2306 противоправных материалов, из них 1900 были признаны судами запрещенной и экстремистской информацией. 112 материалов рассказывают о незаконном обороте наркотиков, 68 – оскорбляют госсимволы, а 87 призывают к суициду.

Аналитики учли 15 актов цензуры Facebook в отношении российских СМИ и компаний и 124 случая фейковых новостей.

Исследование проводилось в связи с законом о саморегулировании социальных сетей, который начал действовать с 1 февраля. теперь соцсети должны сами находить и блокировать запрещенный контент.

Напомним, в конец июля суд оштрафовал мессенджер Telegram на 11 млн рублей, а соцсеть Facebook – на 6 млн за неудаление запрещенного контента. В июне те же ответчики были оштрафованы на 10 млн и 17 млн рублей соответственно.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.08.21

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