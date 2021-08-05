Тульские власти ослабили антиковидные ограничения в регионе

Власти Тульской области отменили некоторые ограничения из-за коронавируса в регионе. С 5 августа отменен запрет на посещение детских комнат и парков.

Снова заработают аттракционы и детские комнаты в торговых центрах. Заведения общепита смогут не ограничивать часы работы, если в зале будет не более 80% от максимального числа посетителей.

Отменен запрет на ночную работу клубов, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных. Туляки снова смогут прогуливаться в парках и посещать общественные пространства.

«Норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50%. Проведение мероприятий возможно при условии соблюдения требований федерального Роспотребнадзора», – добавили в пресс-службе правительства области.

Напомним, Тульская область в середине июня в числе первых ввела обязательную вакцинацию от Covid-19. Регион стал шестым из более чем сорока субъектов, которые применили эту меру.

Тула, Наталья Рязанова

Тула. Другие новости 05.08.21

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