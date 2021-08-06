Россияне за год стали меньше верить в светлое будущее

Больше четверти (27%) опрошенных россиян уверены, что жизнь их семьи станет лучше в ближайшие 6-12 месяцев. В улучшения для всей страны за тот же период верят 17% респондентов, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение».
За год оптимизма в этих вопросах стало меньше: в июле 2020 года эти показатели были 29% и 23% соответственно.
При этом, в светлом будущем России через три-пять лет уверены 24% респондентов, а в улучшениях для себя и семьи – 37%. Считают, что в стране все станет только хуже, – 26%, а в негативных изменениях для себя и родных уверены только 11%.
Исследование проведено методом поквартирного опроса 16-18 июля среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ. Погрешность не превышает 3,6%.
Как сообщал «Новый День», 70% жителей России продолжают экономить даже на самых необходимых вещах, включая одежду и еду, из-за страха перед ростом цен.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 06.08.21
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