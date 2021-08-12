«Маша и Медведь» стал самым популярным мультсериалом для детей

Мультсериал «Маша и Медведь» возглавил рейтинг популярности детского контента Parrot Analytics. Российский мультфильм обошел даже зарубежный хит про Свинку Пеппу, сообщили в студии Animaccord.

Международное исследовательское агентство Parrot Analytics составило рейтинг детских шоу по востребованности у дошкольников. Специалисты оценили популярность более 10 тыс. шоу на аналитической платформе и онлайн-запросы за два месяца.

В список вошел контент со всего мира. Аналитики отметили, что «Маша и Медведь» все 60 дней опережает «Свинку Пеппу», «Щенячий патруль» и «Улицу Сезам».

Мультсериал «Маша и Медведь» с момента выхода первой серии в 2009 году переведен на 42 языка. В апреле прошлого года сериал вошел в мировой топ-5 любимых развлекательных брендов.

Напомним, «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых отечественных мультсериалов родителей в Свердловской области. Ее вместе с сериалами «Три кота», «Буба», «Малышарики» и «Щенячий Патруль» свердловчане чаще всего показывают своим детям.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.08.21

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