Большинство россиян заявили о праве мигрантов на бесплатную прививку от Covid-19

Подавляющее большинство (84%) опрошенных россиян высказались за бесплатную вакцинацию от Covid-19 для работающих в России мигрантов. Более трети из них (35%) уверены, что это нужно для уменьшения источников заражения коронавирусом.

24% респондентов считают, что мигранты должны иметь те же права, что и россияне, поскольку живут и работают в РФ. 10% выступили за всеобщую вакцинацию, включая мигрантов.

8% опрошенных ответили, что трудовые мигранты не имеют права на бесплатную прививку на тех же условиях, что и граждане России. 2% из них предложили сделать вакцинацию для иностранных граждан платной. По 1% респондентов посчитали, что мигранты могут привиться в своей стране, а также что сначала нужно вакцинировать всех россиян.

Поквартирный опрос проведен фондом «Общественное мнение» 23-25 июля среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ. Погрешность не превышает 3,6%.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин назвал нехватку рабочей силы одной из причин инфляции. Из-за нехватки мигрантов, занимавших рабочие места, стоимость работ выросла, «потянув» за собой цены на все остальное.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.08.21

Жительница Самары уморила голодом годовалого сына. / Студентам УрФУ для заселения в общежитие придется сдавать ПЦР-тест. / «Где работа?»:Губернатор Ямала возмутился качеством ремонта дороги Пуровск-Коротчаево. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»