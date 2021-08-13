Число вакансий в России выросло почти на четверть за полгода

Российский рынок труда восстанавливается после пандемии. За первые шесть месяцев текущего года число вакансий увеличилось на 15-22%, по разным данным, сообщает RT со ссылкой на исследования.

Сервис «Работа.ру» и «СберИндекс» увидели рост рынка вакансий на 22% и заявили, что бизнес адаптировался к реалиям пандемии. Аналитики HeadHunter насчитали один миллион вакансий в июле и сообщили о росте в 15% к началу года. По данным сервиса, каждый месяц число предложений работы увеличивается на 3-4%.

В SuperJob отметили, что нынешним летом не случилось традиционного затишья, и рекрутеры на 18-20% активнее, чем в летние месяцы 2017-2019 годов.

Самыми богатыми на предложения стали сферы домашнего персонала, финансов и страхования, маркетинга. А вот ищут работу все чаще специалисты в IT-отрасли и телекоме.

Платформа «Рокет Ворк» спрогнозировала большой поток вакансий в сфере онлайн-торговли, стриминговых сервисов и развлечений, финансов и IT-сегменте. Также востребованы будут курьеры и таксисты.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году число занятых россиян сократилось на 1,65 млн человек, и миллион пришелся на работников до 30 лет. Это рекордный показатель с 2009 года. Больше всего уменьшилась группа работников 15-19 лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.08.21

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