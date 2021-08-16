Перед 1 сентября нервничают 65% школьников и 80% родителей

Больше половины (65%) опрошенных школьников нервничают перед началом учебного года. Почти 80% респондентов-родителей тоже испытывают стресс перед 1 сентября. Они волнуются, как дети впишутся в учебный режим после каникул, пишут «Известия» со ссылкой на исследования онлайн-школы «Фоксфорд».

Среди школьников сильнее всего волнуются младшеклассники – 78% опрошенных в возрасте 6-9 лет. Среди учеников средних классов (10-13 лет) стресс испытывают 70%. Меньше всех волнуются перед начало учебы старшеклассники 16-17 лет – 60%.

Главным страхом учеников младших и средних классов стала забытая за лето программа. А выпускники больше всего боятся грядущих экзаменов, таких 93% уже перед 1 сентября.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге число переведенных на домашнее обучение детей за год выросло вдвое, до двух тысяч человек. В большинстве регионов учебный год начнется в обычном режиме, власти не планируют вводить дистант в сентябре.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.08.21

Алексей Орлов рассказал о будущем площади 1905 года, опрессовках и наказании для гряземесов. / В администрации Тюмени назначили руководителей городского хозяйства и образования. / Киевский эксперт сделал «самый печальный вывод» для Украины из «трагедии Афганистана». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»