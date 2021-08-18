Россияне работают сверхурочно ради доплат и повышения

Каждый пятый опрошенный россиянин задерживается на работе ради дополнительных выплат. А каждый десятый – в надежде на повышение, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «VK Работа».

Самая частая причина сверхурочных часов для россиян – «завал» на работе, ее назвали 44% респондентов. Еще 9% опрошенных задерживаются из страха потерять работу. Они считают, что так выглядят нужными работниками.

«Каждый пятый перерабатывает ради доплат, у 12% переработки прописаны в трудовом договоре. Каждый десятый таким образом пытается ускорить продвижение по карьерной лестнице», – говорится в исследовании.

33% остаются подольше несколько раз в неделю, 28% – пару раз в месяц, 8% – каждый день.

Сами работодатели считают переработки в порядке вещей (49%), считают их признаком вовлеченности сотрудников (25%).

Сервисы «VK Работа» и ResearchMe провели опрос в июле 2021 года среди 1 040 сотрудников ЖКХ и промышленности, строительного, гостиничного, ресторанного, транспортного бизнесов.

Как сообщал «Новый День», 47% россиян признались в том, что им приходится перерабатывать. 65% сотрудников считают, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.08.21

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