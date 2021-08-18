Из воронежской поликлиники массово уволились медики

Жители Воронежа пожаловались на массовое увольнение медиков в поликлинике №7. За год оттуда ушли 11 врачей, передает ГТРК «Воронеж».

Жителям микрорайона Шилово приходится проходить медпроцедуры в частных клиниках. А детей на уколы и прививки возить в поликлинику соседнего микрорайона. Недавно из медучреждения ушла последняя медсестра, ставившая прививки детям.

«Про массовые увольнения мы узнали от самой поликлиники. Основная версия увольнений – это руководство, маленькая зарплата и условия труда… В прошлом году еще можно было пятерых врачей пройти с ребенком, сейчас дай Бог – трех», – рассказала местная жительница Дарья Баранникова.

По ее словам, жители микрорайона написали жалобу городским властям и теперь собирают под ней подписи.

Как сообщал «Новый День», весной в больнице № 1 в Нижнем Тагиле Свердловской области уволились несколько десятков медиков из-за проблем с руководством. В июле им на замену начали принимать других работников.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 18.08.21

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