Большинство россиян высказались за отмену пенсионной реформы

Подавляющее большинство (87%) опрошенных россиян поддержали инициативу вернуть прежний порядок выхода на пенсию. Среди респондентов старше 45 лет противников повышения пенсионного возраста больше всего, следует из исследования сервиса SuperJob.

Портив пенсионной реформы высказались 79% респондентов до 34 лет и 92% старше 45 лет.

Только 5% опрошенных считают, что возврата к прежнему порядку не будет. Они связали инициативу с активностью политических партий на фоне предстоящих выборов.

Опрос проведен 17-18 августа среди 1600 респондентов старше 18 лет из числа экономически активных россиян в 387 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщал «Новый День», депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Пенсионная реформа начала действовать с 1 января 2019 года с целью постепенно повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.08.21

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