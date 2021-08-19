Россиянам с ВИЧ рекомендовали привиться от Covid-19

Минздрав РФ рекомендовал ВИЧ-инфицированным россиянам сделать прививку от коронавируса. Привиться можно не зависимо от схемы терапии, заявил главный внештатный специалист министерства по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

«Настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики Covid-19 вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и(или) вирусной нагрузки», – цитирует специалиста «Интерфакс».

Мазус посоветовал отложить вакцинацию тем, кто начинает антиретровирусную терапию. Им прививку лучше сделать через четыре недели после начала терапии.

В начале июля фонд «Спид.Центр» пожаловался в Минздрав РФ на массовые отказы прививать от коронавируса ВИЧ-положительных граждан. В Фонде напомнили, что практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям.

Москва, Наталья Рязанова

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