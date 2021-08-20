Большинство учителей считают школьное образование в России устаревшим

71% учителей в России считают существующую систему школьного образования устаревшей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в августе 2021 года международной образовательной компанией «ЯКласс» и «Сколково». В исследовании приняли участие 2113 педагогов со всей России, пишут «Известия».

«По результатам опроса, 71% учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей: 55% полагают школьное образование устаревшим частично, 16% – полностью. Только треть опрошенных (29%) назвали школьную образовательную систему соответствующей современным запросам учеников и рынка труда», – сообщили авторы исследования.

Чаще всего (29%) называли школьное образование устаревшим и не отвечающим требованиям школьников учителя с опытом работы до пяти лет. Современной систему обучения считают актуальной 37% преподавателей со стажем работы от 10 до 15 лет.

Среди недостатков системы образования участники опроса назвали ненормированную нагрузку на учителей, чрезмерную учебную нагрузку на школьников, отсутствие практики персонализации программы обучения под запросы учеников, а также ненацеленность школы на обучение необходимым в современном мире навыкам.

Треть педагогов считают, что школа перестала образовывать детей, а переключилась на «натаскивание» на сдачу ОГЭ/ЕГЭ. Еще треть всех опрошенных отмечают увеличение объема бумажной работы. Каждый пятый отметил появление в учебной программе лишних предметов, создающих избыточную нагрузку на учителей и школьников. Каждый десятый уверен, что качество учебных материалов снизилось.

Лишь 6% выразили мнение, что школьное образование стало современным и ориентированным на практические знания, добавляется в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.08.21

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