Министр образования назвал основную проблему российских вузов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков высказался об основной проблеме образования в России. Министр завил, что речь идет о мотивации и последующем трудоустройстве студентов.

«Главная проблема российского образования – это мотивация. Задача университетов – работать с мотивацией студента. Замотивированный студент получает знания, а не просто «отбывает номер». Он в вузе не ради диплома. Вот такие студенты – молодые ученые, создатели научного и технологического будущего страны – нам сейчас как раз очень нужны», – рассказал Фальков в интервью газете «Известия».

Глава Минобрнауки подчеркнул, что не считает ЕГЭ ключевой проблемой для отечественного образования.

Кроме того, Фальков отметил, что задача по трудоустройству выпускников так и не стала приоритетом для большинства вузов. «А ведь это является признаком конкурентоспособности университета. Если твой выпускник не востребован на рынке труда, то зачем тогда ты берешь бюджетные места?" – задался вопросом министр.

Ранее опрос показал, что 71% учителей в России считают существующую систему школьного образования устаревшей. Среди недостатков системы респонденты назвали ненормированную нагрузку на учителей, чрезмерную учебную нагрузку на школьников, отсутствие практики персонализации программы обучения под запросы учеников, а также ненацеленность школы на обучение необходимым в современном мире навыкам.

Москва, Зоя Осколкова

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