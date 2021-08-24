Россияне узнают о размере будущей пенсии через госуслуги

Минтруд РФ определил порядок уведомления россиян о размере будущей пенсии. Владельцам аккаунтов на портале госуслуг информация будет приходить автоматически, остальным придется ее запрашивать.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данные с 1 января 2022 года станут доступны россиянам, которые еще не получают пенсию по старости или инвалидности. Женщины будут получать уведомления после достижения 40 лет, мужчины – после 45.

Тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг, сообщения будут приходить автоматически один раз в три года. Россияне, не имеющие цифрового личного кабинета, смогут запросить данные в Пенсионном фонде лично или по почте.

В уведомлении будет указан общий трудовой стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент, предполагаемый размер будущей пенсии.

Как сообщал «Новый День», правительство России предложило установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год в 264 месяца. Таким власти видят «срок дожития» россиян после выхода на пенсию и на него будут делить пенсионные накопления, чтобы определить средний размер пенсии.

Москва, Наталья Рязанова

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