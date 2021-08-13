Россиянам не стоит рассчитывать на рост накопительной пенсии – «постарался» кабмин РФ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ожидаемом периоде выплате накопительной пенсии (периоде дожития). Эта величина необходима для расчета размера пенсии. Чем период больше, тем ниже размер накопительной пенсии, указывали ранее представители думской оппозиции.

Документом предложено установить на 2022 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 264 месяца.

Как сообщал «Новый День», аналогичный период был установлен парламентариями на 2021 год. А в 2020 году период дожития составлял 258 месяцев.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет.

«Предлагаемые в законопроекте решения не окажут влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации», – подчеркивают авторы законопроекта.

Ранее думская оппозиция подсчитала, что увеличение в 2021 году периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев обернется для каждого пенсионера лишением в среднем 380 рублей в месяц на фоне снижения продолжительности жизни в России.

Депутаты от «Единой России» тогда назвали нововведение техническим, однако во фракции КПРФ в ответ заявили, что новые правила уменьшают «накопительную часть пенсии для тех граждан, которые до нее доживут». На это, в частности, указал депутат Алексей Куринный.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, в свою очередь, оценил увеличение периода дожития в ежемесячную потерю для среднего российского пенсионера 380 рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.08.21

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