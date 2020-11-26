«У каждого пенсионера вы забираете еще 380 рублей»: Госдума увеличила период выплаты накопительной пенсии

Сегодня Госдума увеличила на полгода период выплаты накопительной части пенсии россиянам – с 2021 года он составит 264 месяца. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от «Единой России» назвали закон техническим, однако оппозиция думская подсчитала, что новые правила лишат каждого пенсионера в среднем 380 рублей в месяц на фоне снижения продолжительности жизни россиян.

Комментируя предлагаемое нововведение, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание, что, согласно новым расчетам, в среднем женщина в России должна доживать до 81,5 лет, а мужчина – до 76,8 лет. «Если мы проанализируем нынешний год, то при средней ожидаемой продолжительности жизни в 73,3 года, достигнутой в прошлом году, в этом мы получим снижение минимум на год, – подчеркнул он. – Это связано с ростом смертности в этом году именно в этих категориях». По итогам первых 9 месяцев смертность возросла на 10%, а по итогам года эксперты говорят о дополнительной смертности в 100 тысяч человек, пояснил депутат.

«Естественная убыль по итогам года в РФ предполагается в районе 400 тысяч человек. Если мы по итогам 2020 года пересчитаем все эти цифры, о которых нам сегодня говорят, то никаких плюс шести месяцев совершенно точно не получится. Но все-таки мы уменьшаем накопительную часть пенсии для тех граждан, которые до нее доживут», – констатировал Куринный.

В то де время парламентарий отметил, что по итогам 2020 года в среднем накопительная часть пенсии составит 1150-1200 рублей в месяц. «Эта часть пенсии будет эффективна только тогда, когда само государство будет гарантировать соответствующий доход не меньше уровня инфляции», – заявил он.

По его оценке, накопительная пенсия, которая должна была стать в этой ситуации «палочкой-выручалочкой», не оправдала надежд, в частности, потому, что ранее негосударственным пенсионным фондам показали доходность вложений от 2,4% до 3,7% то есть ниже уровня инфляции. «Фактически они потеряли часть пенсионных накоплений граждан», – подчеркнул Куринный.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, в свою очередь, подсчитал, во что увеличение периода дожития в 2021 году выльется для среднего российского пенсионера. «380 рублей в месяц. Казалось бы, немного. Но 380 рублей в месяц этим законопроектом у каждого пенсионера в стране вынимается из кармана, – заявил он. – А до этого мы с вами уже напринимали законов, которыми у работающих пенсионеров изъяли по 125 тысяч рублей за пять лет, у неработающих 50 тысяч рублей».

«Вроде это мелочь какая-то – но из этих мелочей и складываются сотни миллиардов рублей, которые вы в прошлом месяце отправили на поддержку олигархов, выдав им льготы, – обратился Гартунг к депутатам от «Единой России», которые лоббировали такие изменения. – Ну как можно за это голосовать? Вы просто подумайте, у кого вы забираете эти 380 рублей в месяц!»

Под крики в зале спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил голосование. Федеральный закон в итоге был принят в окончательном, третьем чтении при поддержке 284 депутатов. Против голосовали 98 парламентариев, и один решил воздержаться.

Москва, Татьяна Дорофеева

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