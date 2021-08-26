Женщине запретили посещать зоопарк из-за романа с шимпанзе

Жительнице Бельгии Ади Тиммерманс запретили посещать зоопарк из-за слишком близких отношений с шимпанзе. Об этом сообщает Insider.

Женщина каждую неделю посещала 38-летнего шимпанзе Читу. «Я люблю его, и он любит меня», – говорит Ади. По ее словам, их отношения похожи на роман, женщина каждый раз посылает своему любимцу воздушные поцелуи.

Сотрудники зоопарка заметили, что такие регулярные встречи негативно отражаются на отношениях Читу с сородичами. Другие обитатели вольера не считают его частью группы, в результате Читу проводит время в изоляции.

Зоологи опасаются, что Читу будет окончательно изгнан из стаи. У него и раньше были трудности с общением с другими животными. Несколько лет назад он получил ранение в драке.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 26.08.21

Екатеринбург окутал сильнейший смог (ФОТО). / В Челябинской области от ковида скончались еще 23 человека. / Врач назвала серьезные последствия легкой формы Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»