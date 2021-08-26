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Четверг, 26 августа 2021, 10:25 мск

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Женщине запретили посещать зоопарк из-за романа с шимпанзе

Жительнице Бельгии Ади Тиммерманс запретили посещать зоопарк из-за слишком близких отношений с шимпанзе. Об этом сообщает Insider.

Женщина каждую неделю посещала 38-летнего шимпанзе Читу. «Я люблю его, и он любит меня», – говорит Ади. По ее словам, их отношения похожи на роман, женщина каждый раз посылает своему любимцу воздушные поцелуи.

Сотрудники зоопарка заметили, что такие регулярные встречи негативно отражаются на отношениях Читу с сородичами. Другие обитатели вольера не считают его частью группы, в результате Читу проводит время в изоляции.

Зоологи опасаются, что Читу будет окончательно изгнан из стаи. У него и раньше были трудности с общением с другими животными. Несколько лет назад он получил ранение в драке.

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