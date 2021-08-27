Что ждет выпускников на экзаменах в 2022 году: опубликованы проекты заданий ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил проекты контрольных материалов для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Ранее сообщалось, что Рособрнадзор в течение двух лет внесет изменения в модели Единого государственного экзамена по всем предметам.

Опубликованные материалы являются основой для составления экзаменационных материалов ЕГЭ в новом учебном году, отметили в ведомстве. «С помощью данных материалов будущие участники ЕГЭ и их преподаватели могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году», – подчеркивается в сообщении.

В Рособрнадзоре обратили внимание на то, что с 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. «В связи с этим во всех учебных предметах, кроме информатики, которая была переведена в компьютерный формат в 2021 году, произошли изменения структуры контрольных измерительных материалов, включены новые модели заданий на применение предметных знаний», – говорится в сообщении. Экзаменационные задания будут нацелены на проверку того, как выпускники применяют умения и навыки анализа различной информации, решают задачи, в том числе практические, имеют развернуто объяснять и аргументировать.

К примеру, в ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели.

В ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы.

Из экзаменационной работы по истории исключено историческое сочинение, но добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей. А вместо задания с кратким ответом, посвященного Великой Отечественной войне, включено задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне. Еще одно новшество – время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сократили с 235 до 180 минут.

Участникам ЕГЭ по географии будут предложены два новых задания, проверяющих умения определять и находить информацию, недостающую для решения задачи и информацию, необходимую для классификации географических объектов по заданным основаниям.

В ЕГЭ по литературе обогащен литературный материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ-ХХ веков, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Помимо этого, повышены требования к объему сочинения, теперь оно должно содержать не менее 200 слов.

Все изменения, которые коснутся ЕГЭ в 2022 году, опубликованы на сайте ФИПИ.

Ранее на сайте ФИПИ были опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году.

Москва, Наталья Петрова

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