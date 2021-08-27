В России изменятся модели ЕГЭ по всем предметам

В течение двух лет Рособрнадзор внесет изменения в модели Единого государственного экзамена по всем предметам. Дело в том, что в ближайшие годы школу закончат дети, учившиеся по современным стандартам с первого класса.

Формат ЕГЭ будут менять с 2022 по 2024 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Осенью текущего года федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» опубликует документы, которые определят содержание и структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2022 года.

Представленные нормативы помогут школам сформировать нужные навыки и умения у выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии с предметными требованиями, входящими в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, отметили в Рособрнадзоре.

«Во главе угла этих стандартов не просто знание правил, фактов или формул, но их практическое применение. Акцент сделан на «то, что школа должна научить ребенка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.08.21

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