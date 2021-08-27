Заморозки нагрянут в семь российских регионов – Гидрометцентр

Гидрометцентр России предупредил о заморозках в ряде регионов в ближайшие дни, сообщается на сайте организации.

Согласно прогнозу синоптиков, с 28 по 30 августа в Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Карелии ожидаются заморозки до минус двух градусов. С 28 по 29 августа в Костромской области прогнозируется до минус двух градусов, в Забайкальском крае – до минус трех градусов. С 29 по 30 августа заморозки до минус двух градусов придут в Башкирию.

Ранее сообщалось, что ночь на 25 августа в России были зафиксированы первые заморозки. Температура опустилась ниже ноля градусов в Тверской области, а в Смоленской области столбик термометра показал ноль градусов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.08.21

Власти выделили медикам 8 млрд рублей за прививочную кампанию. / Директору подмосковного дома престарелых, где избивали постояльцев, избрана мера пресечения. / Магаданская прокуратура начала дело против мусорного оператора. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»